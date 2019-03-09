Son Dakika Haberleri: 6. Sınıf Öğrencisi Kalemtıraş Bıçağıyla Arkadaşının Yüzünü Kesti

6. Sınıf Öğrencisi Kalemtıraş Bıçağıyla Arkadaşının Yüzünü Kesti

1 saat önce

Rize'de bir okulda 6. sınıf öğrencisi kalemtıraş bıçağıyla arkadaşının yüzünü kesti.

6. Sınıf Öğrencisi Kalemtıraş Bıçağıyla Arkadaşının Yüzünü Kesti, System.String[]
Rize'de bir okulda 6. sınıf öğrencisi kalemtıraş bıçağıyla arkadaşının yüzünü kesti.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kurtuluş Ortaokulu'nda meydana geldi. 6. sınıfta okuyan M.C. sınıfta şakalaştığı arkadaşı A.K.A.'yı, kalemtıraştan söktüğü bıçakla yüzünden yaraladı. A.K.A., öğretmenleri tarafından Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, çocuğun fotoğrafının sosyal medyaya "Momo oyunu yüzünden çocuklar birbirinin yüzünü kesiyor" ifadeleriyle düşmesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik servisi tarafından çok yönlü olarak değerlendirilen olayın iç yüzünde Momo oyunu ile ilgilisinin olmadığı, bir şakalaşma sonucu yaşandığı öğrenildi.

Olayın duyulması sonrası şok yaşayan aileler şikayette bulunmazken, Rize Milli Eğitim Müdürlüğünün olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

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