Son Dakika › Spor › 6. Sınırsız Dostluk ve Adidas Bozcaada yarı maratonları ertelendi - Son Dakika Spor
6. Sınırsız Dostluk ve Adidas Bozcaada yarı maratonları ertelendi
6 saat önce
Türkiye Atletizm Federasyonu, nisan ayındaki 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ile mayıs ayındaki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Atletizm Federasyonu, nisan ayındaki 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ile mayıs ayındaki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Edirne'deki 6. Sınırsız Dostluk Dostluk Yarı Maratonu ve Çanakkale'deki Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verildi.
Yarışlarla ilgili yeni tarihlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:14 Kaynak: AA
Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin 65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor