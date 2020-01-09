6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, "Çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 'Çevre ve sıfır atık' temasıyla koşulacak - Son Dakika

6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, "Çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacak

6 saat önce

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, "Çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacak.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, "Çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacak.

TUYUB Başkanı Önder Akdağ, Devlet Konuk Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun 12 Nisan'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Geride kalan yıllarda farklı temalarla gerçekleştirdikleri maratonu bu sene "Çevre ve sıfır atık" temasıyla düzenleyeceklerini belirten Akdağ, "Yaşadığımız coğrafyada, dünyamızda küresel ısınma ve çevre konuları çok önem arz ediyor. Hepimiz de bundan etkileniyoruz. Bu anlamda biz bu yıl yarı maratonun temasını çevre ve sıfır atık olarak planladık. Bunu bir iyilik hareketi olarak başlatıyoruz." diye konuştu.

Akdağ, organizasyona katılacak ve destek verecek herkesin birer iyilik elçisi olarak adlandırılacağını ifade etti.

Türkiye'de çevre ve sıfır atık temasıyla ilk kez bir dostluk yarı maratonu yapılacağını aktaran Akdağ, "Bunun çevre konusunda duyarlılık yaratmak adına, sporun bir araç olduğunu göstermesi açısından önemi var. Şehrimizin duyarlı olduğunu biliyoruz ama atık konusunda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bir plastik denizde 400 yıl, karada 700 yıl yok olmuyor. Yere bir pet, bir plastik atarken bunları düşünmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Akdağ, geçen yılki yarı maratona katılan bazı sporcuların, dönüş noktasını geçtikten sonra haklarının yendiğini iddia ettiğini, bunun suistimal edilmesini önlemek adına bu yıl dönüş noktasına kamera koyup, tak oluşturacaklarını, yere de halı sereceklerini kaydetti.

Toplantıya, TUYUB yöneticileri, Türkiye Atletizm Federasyonu 15. Bölge Koordinatörü Esra Akgün Yılmaz, İl Temsilcisi Memduh Örüş ve sporcular katıldı.

6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Çevre ve sıfır atık temasıyla koşulacak

Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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