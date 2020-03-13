6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ertelendi - Son Dakika Spor

6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ertelendi

6 saat önce

Edirne'de nisan ayında düzenlenmesi planlanan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu sonbahara ertelendi.

6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ertelendi, System.String[]

Edirne'de nisan ayında düzenlenmesi planlanan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu sonbahara ertelendi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bu yöndeki açıklamaları sonrası maratonu erteleme kararı aldıklarını söyledi.

Akdağ, Türkiye Atletizm Federasyonuyla yapılan görüşmeler sonucu maratonu 13 Eylül'de yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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