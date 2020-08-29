6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendi - Son Dakika

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, 13 Eylül'de koşulacak 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarih ertelendiğini söyledi.

Akdağ, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Edirne İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda ertelendiğini ifade etti.

Kovid-19 salgını dolayısıyla maratonun ikinci kez ertelendiğini belirten Akdağ, "Maraton normal şartlarda 12 Nisan'da yapılacaktı ancak salgın dolayısıyla 13 Eylül'e ertelemiştik. Alınan karar dolayısıyla bir kez daha ertelemeye gidiyoruz." dedi.

Akdağ, maratonun yeni tarihiyle ilgili çalışmalara başlandığını ve kurullarla yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Erteleme kararıyla ilgili spor kamuoyundan anlayış beklediklerini aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"Maraton 13 Eylül'de 'çevre ve sıfır atık' temasıyla koşulacaktı. Hıfzıssıhha Kurulu'nun maratonla ilgili kararı bize tebliği edildi. Bu karar koşunun gerçekleşemeyeceği anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir tarih çalışması yapacağız ve spor kamuoyu ile paylaşacağız. Organizasyon için tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Salgın tedbirleri kapsamında alınan karara bağlı olarak maratonu erteledik. Sporculardan gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ediyoruz."