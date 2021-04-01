6 sporcuya milli davet

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Badminton Takımı'ndan 6 sporcu Badminton Milli Takımı'na seçildi.

24-31 Mart 2021 tarihinde Ankara'daki Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan 17 Yaş Badminton Milli Takım Seçmelerinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden tek erkeklerde Anıl Atan, Miraç Kantar, Buğra Aktaş, Kerem Acu, çift erkeklerde Anıl Atan - Miraç Kantar ile Arda Atan - Kerem Acu ve karışık çiftlerde ise Buğra Aktaş - Sinem Yıldız milli takıma seçildi.

Kulüp Başkanı Süleyman Demirtaş, milli takıma seçilen sporcuları tebrik ederek, "Spor altyapımız her geçen gün gelişiyor ve önemli başarılar elde ediyor. Sporun her branşına olan desteğimiz ve katkımız sürecek. Badminton Milli Takımı'na seçerek bizleri gururlandıran sporcularımıza başarılar diliyorum. Eylül ayında Slovanya'da yapılacak 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi. - SAMSUN