6. Su ve Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen 6. Su ve Çevre Ödülleri, Ankara Hacettepe Kongre Merkezi'nde törenle sahiplerini buldu.



Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Su ve Çevre Ödülleri kapsamında büyükşehir belediyeleri, sular idareleri, il-ilçe belediyeleri ve özel sektör tarafından su ve çevre alanlarında yapılan yatırım ve projeler ayrı kategorilerde değerlendirilerek ödülleri takdim edildi. Ankara Hacettepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan SUTEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Komite Başkanı Siyaset Bilimci-Siyasal İletişim Uzmanı Ozan Erdem, Türkiye açısından tatlı su kaynaklarının önemine işaret etti. Erdem, "Su ve Çevre Ödülleri kurumsal başarı elde etmek isteyen kurum ve kuruluşlar için hayati önem taşımaktadır. Etkinliğin hedefi, çevre kirliliği ile mücadeleyi özendirmek, çevreye duyarlılığı arttırmak ve sürdürülebilir bir çevre hassasiyeti için farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmayı özendirmektir. Türkiye'nin en saygın ödüllerinden biri olan Su ve Çevre Ödülleri, bu çalışmalara farkındalık kazandıracak önemli iletişim araçlarından birisidir. Bu ödüllerle yerel yönetimlerin ve özel sektörün suyun verimli kullanılması, sağlıklı dağıtılması ve su



farkındalığının kazandırılması noktasındaki çalışmalarını izlemek, bu tür çalışmaları teşvik etmek ve bu konudaki çalışmaların geliştirilmesine, uygulanmasına ve sürdürülmesine destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.



Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu'nun konuşması ile devam eden, sunuculuğunu Tarık Yenen'in yaptığı törende daha sonra ödüllerin dağıtımına geçildi. Akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ödül almaya hak kazanan kişi ve kuruluşlar şu şekilde sıralandı:



"22., 23., 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili, Hizmet-İş Sendikası Kurucu-Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'ye, Siyaset Bilimci ve Siyasal İletişim Uzmanı Ozan Erdem'e, Manisa Şehir Hastanesi Müdürü Serda Kamalı Güner'e Çevre Duyarlılığı Onur Ödülü takdim edildi. Büyükşehirler kategorisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne "Çevre ve Şehircilik Ödülü" takdim edildi. İl belediyeleri kategorisinde Afyonkarahisar Belediyesine 'Çevre Dostu Vizyon Projeler Ödülü'; Tokat Belediyesine 'Çevre Dostu Şehir Ödülü' takdim edildi. İlçe belediyeleri kategorisinde İzmir Bornova Belediyesine 'Dijital Belediyecilik ve Sosyal Sorumluluk Ödülü' takdim edildi. Sular idareleri kategorisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğüne 'Su Kaynakları Yönetimi Ödülü'; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğüne 'En Çok Altyapı Yatırımı Yapan Sular İdaresi'; Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU Genel Müdürlüğüne 'Atık Yönetimi İdare Ödülü' takdim edildi. Özel sektör kategorisinde iş adamları Mesut Belli, Doğan Ensivri, KRN Ajans'tan Yakup Özkaya ve Elçin Tün, Saha Kalıp&Metal'den Ayşe Atam ve Hüseyin Bezci, Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Şebnem Başsaka ve Meltem Taştekin, Software AG Bilgi Sistemleri'nden Ebru Eker, FAEM Elektronik'ten Halil Emirdağ ve Fatih Emirdağ, Oltan Köleoğlu Enerji'den Anıl Badem, Tempo Çağrı Merkezi'nden Cemal Akar, Aquamirus'tan Can Doğan, Exper Su Teknolojileri'nden Çiğdem Erdal, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Semai Kaya, Yüntaş A.Ş'den Selim Arıcı'ya; kamu idareleri kategorisinde ise Murat Diktaş ve Tuncay Özer'e ödül takdim edildi." - ANKARA