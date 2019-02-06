6 Şubat Çarşamba Dha Spor Gündemi
1 saat önce
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI18: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe20: 30 Galatasaray - HataysporUEFA KUPASI09.30 Bakü'de düzenlenecek 2019 final müsabakası öncesinde UEFA Kupası İstanbul'da sergilenecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
18: 30 Evkur Yeni Malatyaspor
- Göztepe
20: 30 Galatasaray
- Hatayspor
UEFA KUPASI
09.30 Bakü
'de düzenlenecek 2019 final müsabakası öncesinde UEFA Kupası İstanbul
'da sergilenecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Erzurumspor
maçı hazırlıkları sürecek
BEŞİKTAŞ
17: 00 Siyah-beyazlı ekip, Bursaspor
maçının hazırlıklarını basına açık idmanla sürdürecek.
TRABZONSPOR
Galatasaray maçının hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor
maçının hazırlıklarına devam edecek.
BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi
20: 30 Petrol Olimpija - Beşiktaş
Sompo Japan
FIBA Avrupa
Kupası
21: 00 Sigal Prishtina - Pınar
Karşıyaka
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
18: 00 Vakıfbank- Maritza Plovdiv
20: 00 Chemik Police - Fenerbahçe
Opet
Kadınlar CEV Cup
19: 00 Galatasaray HDI Sigorta
- CSM Volei Alba Blaj
Kadınlar Challenge Cup
20: 30 Ao Thiras - Aydın
Büyükşehir Bld.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:30 Kaynak: DHA
Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi
Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin Doğum Gününü Kutladı
Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
Galatasaray'da Emre Akbaba, Hatayspor Maçının Kadrosuna Dahil Edildi