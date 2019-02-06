Son Dakika Haberleri: 6 Şubat Çarşamba Dha Spor Gündemi

6 Şubat Çarşamba Dha Spor Gündemi

1 saat önce

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI18: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe20: 30 Galatasaray - HataysporUEFA KUPASI09.30 Bakü'de düzenlenecek 2019 final müsabakası öncesinde UEFA Kupası İstanbul'da sergilenecek.

6 Şubat Çarşamba Dha Spor Gündemi, System.String[]
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

18: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

20: 30 Galatasaray - Hatayspor

UEFA KUPASI

09.30 Bakü'de düzenlenecek 2019 final müsabakası öncesinde UEFA Kupası İstanbul'da sergilenecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Erzurumspor maçı hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ

17: 00 Siyah-beyazlı ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarını basına açık idmanla sürdürecek.

TRABZONSPOR

Galatasaray maçının hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL 

FIBA Şampiyonlar Ligi

20: 30 Petrol Olimpija - Beşiktaş Sompo Japan

FIBA Avrupa Kupası 

21: 00 Sigal Prishtina - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

18: 00 Vakıfbank- Maritza Plovdiv 

20: 00 Chemik Police - Fenerbahçe Opet

Kadınlar CEV Cup

19: 00 Galatasaray HDI Sigorta - CSM Volei Alba Blaj 

Kadınlar Challenge Cup

20: 30 Ao Thiras - Aydın Büyükşehir Bld.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:30 Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Bakü, Galatasaray, Spor
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