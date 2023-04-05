6 Şubat depremlerinde can kaybı 50 bin 399'a çıktı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Son duruma ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının 50 bin 399'a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." dedi.
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay hakkında da açıklamalarda bulunan Soylu, "Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak." açıklamasında bulundu.
Kira yardımı almayan vatandaşların konteynere yerleştirileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Evi yıkılan ve yakını ölen öncelikli olacak" dedi.
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