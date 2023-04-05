6 Şubat depremlerinde can kaybı 50 bin 399'a çıktı

süleyman hakan gökşen:

bu rakam çıkarılan ölü sayısıdır ancak çıkarılamamış olanlar vardır şüphesiz, zira yıkılan 650 bin konutu baz alırsak, ölen sayısı 50 bin ise, ortalama 7-8 konuttan bir kişinin hayatını kaybetmiş demektir ki, bu rakam doğru değil...