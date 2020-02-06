6 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 6 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

6 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR KONUŞACAK11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak.

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TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR KONUŞACAK

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak. (TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İLK MAÇI

20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

HAKEMLER, BURHAN FELEK ATLETİZM STADI'NI DEĞERLENDİRECEK

15.00 FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli sporcular yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nda bir araya gelerek tarihi tesisle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

FENERBAHÇE

-Sarı lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

GALATASARAY

-Sarı kırmızılı takım Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak

PFDK ve TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - Zalgiris

VOLEYBOL

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19.00 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA


Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Hasan Doğan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
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