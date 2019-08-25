6 suçtan aranan şahıs yakalandı

Gaziantep Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Ekipleri 6 ayrı suçtan aranan Yunus Ö.'yü arkadaşlarına ait bağ evinde gözaltına aldı.



Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi mülki sınırlar içerisinde İl Jandarma komutanlığı KOM Şube müdürlüğü ekipleri, hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet, 2. Resmi belgede sahtecilik, 3. Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 4. Hükümlü veya tutuklunun kaçması, 5. Dolandırıcılık, 6. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi 6 ayrı suç kaydı olan Yunus Ö. (42) arkadaşına ait bağ evinde kardeşi Yasin Ö.' e ait kimliğe fotoğrafını yapıştırmak suretiyle resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan Yunus Ö. Savcılığa sevk edildi. - GAZİANTEP