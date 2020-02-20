6 suçtan aranan ve 16 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 6 suçtan aranan ve 16 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı - Son Dakika

6 suçtan aranan ve 16 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

6 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce bugün yapılan 'Şafak Operasyonu'nda hırsızlık suçlarından hakkında 6 adet yakalama emri olan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ile birlikte 32 şahıs gözaltına alındı.

6 suçtan aranan ve 16 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce bugün yapılan 'Şafak Operasyonu'nda hırsızlık suçlarından hakkında 6 adet yakalama emri olan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ile birlikte 32 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan yakalama emri ve arama kaydı bulunan 44 kişinin yakalanması için erken saatlerde operasyon düzenlendi. 49 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyona 52 ekip 120 polis katıldı. Şafak operasyonunda hakkında 6 adet yakalama emri ile Trabzon, Rize, Kastamonu illerinde karışmış olduğu ikametlerden hırsızlık suçlarından toplamda 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2017 yılından bu yana firar olarak aranan S. K. isimli kadın, 2 ayrı suçtan toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. Ö., 2 ayrı suçtan toplamda 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. Ş., 2 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. A. isimli kadın, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. Ö., 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B., 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin 600 TL adli para cezası bulunan K. Ö., 4 ayrı suçtan aranan ve 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A., 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunan B. K.ile birlikte haklarından Kayseri İcra İlamat Masalarınca 'Borçlunun Ödeme Yükümlülüğü İhlal' sucundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adli para cezası bulunan 23 şahıs olmak üzere toplam 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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