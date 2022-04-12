6 şüpheliye 127 yıl 206 ay 14 gün ceza - Son Dakika
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6 şüpheliye 127 yıl 206 ay 14 gün ceza

12.04.2022 16:30
6 şüpheliye 127 yıl 206 ay 14 gün ceza

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheliye 127 yıl 206 ay 14 gün hapis cezası verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheliye 127 yıl 206 ay 14 gün hapis cezası verildi.

Vezirköprü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 kişinin tutuklu olarak devam ettiği davada karar verildi. Mahkeme 6 şüpheli şahsın toplamda 127 yıl 206 ay 14 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Vezirköprü genelinde 2019-2021 yılları arasında meydana gelen 20 ayrı olayda 'tarım makineleri-traktör-canlı hayvan' gibi özellikle çiftçilerin geçimlerini sağladıkları ürünlere yönelik hırsızlık olaylarının faillerinin tespitine yönelik 2021 yılı Temmuz ayında, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlarla yapılan teknik ve fiziki takipler sonrası hırsızlık olaylarında birbiri ile bağlantılı 6 şüpheli şahıs tespit edildi. Polis ekipleri tespit ettikleri O.K., M.Ü., A.Y., Z.A., H.Ü. ve M.T'ye ait 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda hırsızlık malı ele geçirildi. Elde edilen çalıntı hayvan ve malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - SAMSUN

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Asliye Ceza Mahkemesi, Vezirköprü, Hisarcık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 şüpheliye 127 yıl 206 ay 14 gün ceza - Son Dakika


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