6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı

Sanayi Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Samsun TEKNOPARK ev sahipliğinde "6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sanayi Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Samsun TEKNOPARK ev sahipliğinde "6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.



Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, ülkenin uluslararası rekabette başarılı olabilmesi adına Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin üstlenmiş olduğu rollerin çok kilit seviyede olduğunu söyledi. Kendilerinin de 2015 yılında kurulmuş bir TEKNOPARK olarak bu rekabette etkin bir sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam etmekte olduğunu ifade eden Çolak, "Bu sorumluluk yalnızca üniversitemiz ve Samsun'da değil. Bölgemizdeki tüm eko-sistemde farkındalık oluşturmak, bilgiyi ekonomik katkıya dönüştürmek için gayret gösteriyoruz" dedi.



"Bugün itibariyle 83 TEKNOPARK'ımız var"



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ise bir önceki toplantılarını Antalya'da yaptıklarını hatırlattı. Hem orada aldıkları hem de daha önce yaptıkları toplantılardaki geri dönüşler sayesinde bu seneki toplantılarını şekillendirmeye gayret ettiklerini aktaran Macit, "Bugün itibariyle 83 TEKNOPARK'ımız var. Bunların 60'tan fazlası aktif. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 90 civarında TEKNOPARK'ın olmasını bekliyoruz. Sayımız iyi bir noktaya geldi. Ancak bundan sonra konuşacaklarımız çok daha nitelik ve kurumsal yapı olması gerekiyor. Bu toplantıyı da bu anlamda şekillendirmeye çalıştık. Eko sisteminin çok fazla paydaşı var. Bakanlığımızın bağlı ilgili kuruluşları, diğer bakanlıklar, özel sektör ayağı. Bunların bir kısmını en azından burada bir araya getirelim istedik" diye konuştu.



"Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin firmalar için cazip olan kısmı bu muafiyetler olmamalı"



Samsun TEKNOPARK Yönetim Kurulu Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Dr. Mehmet Kuran da firmaların neden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde yer alması gerektiğine ilişkin ilk söyledikleri şeyin vergi muafiyetleri olduğunu belirterek, "Bence Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin firmalar için cazip olan kısmı bu muafiyetler olmamalı. Sunduğu eko sistemde özellikle startup firmaların bakıma en çok ihtiyaç duyduğu dönemde onların gelişmelerine, yaşamalarına destek olacak tüm desteğin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri tarafından sağlanabiliyor olması lazım" şeklinde konuştu.



"Uluslararasılaşma konusunda ciddi çalışmalar yapmaktayız"



OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ'yü anlattı. 44. yaşlarını henüz 10 gün önce kutladıklarını hatırlatan Bilgiç, "18 fakültesi, 12 meslek yüksekokulu, 5 enstitüsü, bir yüksekokulu bulunan ve yaklaşık 54 bin öğrenciye sahip ve 2 bin 400'ü akademisyen olmak üzere 6 bin 500 çalışanı olan büyük bir üniversiteyiz. Üniversitemiz taşıdığı adın da sorumluluğunun gereğini yerine getirmek için daha büyük başarılara adım atmak üzere çalışmalarını sürdürmekte. Biz özellikle uluslararasılaşma konusunda ciddi çalışmalar yapmaktayız. Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısı ile en önde bulunan üniversitelerden birisiyiz. Son 2 yılda eğitim ihracatında ilk 3'te yer aldık. Tabi bu uluslararasılaşma konusunda sadece öğrenci sayısıyla değil aynı zamanda yabancı uyruklu başarılı bilim adamlarını da çalıştırmaktayız. Uluslararası hareketlilik bakımından hem öğrencilerimizin hem akademisyenlerimizin hem de çalışanlarımızın yüksek oranda olduğu üniversitelerden birisiyiz" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin bulunduğu coğrafya çok zor"



Samsun Valisi Osman Kaymak da, Kurtuluş Mücadelesi'nin devam ettiğine işaret ederek, "O yönüyle sizlerin bu çalışmaları çok önemli. Türkiye, muasır medeniyet seviyesi dediğimiz uluslararası arenada gerçekten güçlü bir devlet. 2023 hedeflerine koyduğumuz 500 milyar dolar ihracatı olan bir ülke. Güçlü olduğunuz zaman uluslararası arenada güçlü olabiliyorsunuz. O zaman dikkate alınıyorsunuz. Kişi başı 2-3 bin dolar olan bir ülkeyle 30-40 bin dolar olan bir ülkenin masadaki konumu bir olmayacaktır. O anlamda Türkiye'nin bulunduğu coğrafya çok zor. Bizi burada rahat bırakmıyorlar. Bu kurtuluş mücadelesi aslında devam ediyor. Üniversitelerimizin, TEKNOPARK'ların Türkiye'nin kalkınması yönünde yaptıkları bu çalışmalar çok önemli" açıklamasında bulundu.



Konuşmaların sonunda, toplantıya katkı veren firmalara plaket takdiminde bulunuldu. 11-13 Nisan arasında devam edecek olan "6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı"nda 80'e yakın TEKNOKENT ve TEKNOPARK'tan 150 yönetici ve bakanlık yetkilileri katılacak. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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