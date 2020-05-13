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6 Temmuz'a kadar bütün bisiklet yarışları ertelendi
6 saat önce
Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak." denildi.
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13.05.2020 18:56:47. #1.13#
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