6 Terörist Daha !
40 dakika önce
Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kuzey Irak
'a düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk
ve Zap bölgelerine 23 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Harekatlara katılan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:26 Kaynak: İHA
Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı
Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu
Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi
Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi