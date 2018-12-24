Son Dakika Haberleri: 6 Terörist Daha !

6 Terörist Daha !

40 dakika önce

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Harekatlara katılan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

PKK, Irak, Güncel
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