6 terörist daha !

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonunda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonunda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu" denildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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