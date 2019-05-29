Son Dakika Haberleri: 6 terörist daha !
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6 terörist daha !

49 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonunda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonunda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:55 Kaynak: İHA
Irak, Güncel
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