6 terorist daha etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Pençe Harekatı" 9. Günde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
Kuzey Irak
'ta terör örgütü PKK
'ya yönelik "Pençe Harekatı" 9. Günde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı
6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgi yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk
'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
(İHA)
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