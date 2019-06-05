Son Dakika Haberleri: 6 terorist daha etkisiz hale getirildi
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6 terorist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Pençe Harekatı" 9. Günde devam ediyor.

6 terorist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Pençe Harekatı" 9. Günde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgi yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
Hakurk, PKK, Irak, Güncel
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