6 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
6 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.
MSB: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
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10.08.2020 18:18:02. #1.12#
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