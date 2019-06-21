6 terörist etkisiz hale getirildi
53 dakika önce
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:02 Kaynak: AA
'te 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Pervari
ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı
Bakanlık duyurdu: Kurt Kapanı operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
THY, 20-23 Haziran tarihleri arasındaki İstanbul kalkışlı ve varışlı seferlerin iptal edilmediğini duyurdu
HDP, ev ev dolaşarak "sandığa gidin" çağrısında bulundu