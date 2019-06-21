Son Dakika Haberleri: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

6 terörist etkisiz hale getirildi

53 dakika önce

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
6 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:02 Kaynak: AA
Pervari, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı Bakanlık duyurdu: Kurt Kapanı operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi THY, 20-23 Haziran tarihleri arasındaki İstanbul kalkışlı ve varışlı seferlerin iptal edilmediğini duyurdu HDP, ev ev dolaşarak "sandığa gidin" çağrısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 13:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]