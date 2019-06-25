6 terörist etkisiz hale getirildi
12 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:49 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır
'da 2, Hakkari
'de 3, Tunceli
'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani
ilçesi kırsalında İl Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli
ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli- Merkez
kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.
Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner vefat etti
Plajda soyunan teşhirci linç edilmekten son anda kurtarıldı!
Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu
Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı