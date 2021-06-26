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6 TL için 77 yaşındaki kadını öldüren kurye hakkında müebbet hapis verildi - Son Dakika

6 TL için 77 yaşındaki kadını öldüren kurye hakkında müebbet hapis verildi

26.06.2021 00:14

6 TL için 77 yaşındaki kadını öldüren kurye hakkında müebbet hapis verildi Mahkeme, motor kurye Recep Yaz'a cinayetten müebbet, yağmadan da 9 yıl verdi Bakırköy'de 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 TL için öldürdüğünü iddia eden tutuklu sanık moto kurye Recep Yaz'a, 'nitelikli kasten...

6 TL için 77 yaşındaki kadını öldüren kurye hakkında müebbet hapis verildi

Mahkeme, motor kurye Recep Yaz'a cinayetten müebbet, yağmadan da 9 yıl verdi

İSTANBUL - Bakırköy'de 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 TL için öldürdüğünü iddia eden tutuklu sanık moto kurye Recep Yaz'a, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Bakırköy'de kendisine 6 TL döner borcu olduğu gerekçesiyle iple boğarak öldürüp, sonrasında da değerli eşyalarını çalan motor kurye Recep Yaz ve tutuksuz sanıklar Mertcan ve Uğurcan Macit kardeşler hakkında mahkeme karar verdi. Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Yaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri ile bağlandı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

Bir önceki celse mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Recep Yaz, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim" diyerek beyanda bulunmadı. Karar öncesi son söz sorulan Yaz, "son sözüm de yoktur" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Recep Yaz hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha sonrada sabıkasız oluşu ve cezanın geleceğine etkisi göz önüne alınarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Yaz'a 'geceleyin konutta yağma' suçundan da önce 11 yıl, sonra mahkemede sergilediği iyi hali gerekçesiyle indirim uygulayarak 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Uğurcan Macit ile Mertcan Macit kardeşlere ise 'nitelikli kasten öldürme' ve 'geceleyin konutta yağma' suçlarını ilişkin işledikleri sabit olmaması gerekçesiyle beraat verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bakırköy'de yalnız yaşayan Meral Ahmetoğlu'nun 9 Nisan 2020 tarihinde evinde ölü bulunduğuna ve yapılan çalışmalar sonucunda eve en son motorlu kurye Recep Yaz'ın girdiğinin tespit edildiğine yer verilmişti. Şüpheli Recep Yaz'ın cinayeti, Uğurcan Macit ve Mertcan Macit kardeş ile birlikte işlediğini itiraf ettiği ifadesi anlatılmıştı. Şüphelilerin alacak isteme bahanesiyle evine gittikleri kadını, soygun yapmak maksadıyla boğarak öldürdükleri ve ziynet eşyalarını alarak kaçtıkları kaydedilen iddianamede şüpheliler hakkında 'bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca 'gece vakti birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

6 TL için 77 yaşındaki kadını öldüren kurye hakkında müebbet hapis verildi
6 TL için 77 yaşındaki kadını öldüren kurye hakkında müebbet hapis verildi
6 TL için 77 yaşındaki kadını öldüren kurye hakkında müebbet hapis verildi
6 TL için 77 yaşındaki kadını öldüren kurye hakkında müebbet hapis verildi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Türk Lirası, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 TL için 77 yaşındaki kadını öldüren kurye hakkında müebbet hapis verildi - Son Dakika


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