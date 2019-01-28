6 Tonluk İş Makinesini Çalan Hırsız Yakalandı
43 dakika önce
Bursa'da 6 tonluk iş makinesini vince yükleyip çalan hırsız İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa
'da 6 tonluk iş makinesini vince yükleyip çalan hırsız İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 16 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa'da hafriyat işleri yapan bir firmanın sahibi, iş yeri otoparkına bıraktığı 6 tonluk iş makinesinin sabah yerinde olmadığını fark etti. Uzun süre iş makinesini arayan firma sahibi makineyi bulamayınca jandarmaya iş makinesinin kayıp olduğuna dair ihbarda bulundu. Olay yerinde ve çevresinde inceleme yapan jandarma ekipleri güvenlik kameralarında 6 tonluk makinenin bir vince yüklendiğini ve parçalanarak hurdacıya satıldığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak iş makinesini çalan zanlının, 16 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.K. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, şahsı saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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