6 Tonluk İş Makinesini Vince Yükleyip Böyle Çaldılar
14 dakika önce
6 tonluk iş makinesini vince yükleyip böyle çaldılar Hurdacıya satılan iş makinesi parçalanmış halde bulunduBURSA - Bursa'da yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti.
6 tonluk iş makinesini vince yükleyip böyle çaldılar
Hurdacıya satılan iş makinesi parçalanmış halde bulundu
BURSA - Bursa'da yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. 6 tonluk iş makinesini vince yükleyip çalan hırsız veya hırsızların hurdacıya sattığı araç parçalanmış halde bulundu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Geçen hafta yaşanan olayda, hafriyat işleri yapan bir firmanın sahibi, iş yeri otoparkına bıraktığı 6 tonluk iş makinesinin sabah yerinde olmadığını fark etti. Firma sahibi hemen polise haber verirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iş makinesinin vinçli çekiciye yüklenip çalındığı görüntülere ulaştı. Yapılan takip sonucu çekicinin iş makinesini bir hurdacıya bıraktığı belirlendi. Hemen olay yerine giden ekipler, 6 tonluk aracı parçalanmış halde buldu. Vincin kiralandığı öğrenilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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