6 tonluk jeneratörü okul bahçesinden vince yükleyip çaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okulun bahçesinden çalınan 6 tonluk jeneratör, jandarmanın başarılı çalışmaları sonucunda bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Örenşehir Mahallesi'nde Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan 6 tonluk jeneratör, 7 Ekim Pazartesi günü kimliği belirsiz kişiler tarafından vinç yardımıyla bir araca yüklenerek çalındı. Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu ve Manavgat Jasat Tim ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden jeneratörün 07 AHL 086 plakalı bir araçla çalındığı, aracın K.E. adına kayıtlı olduğu ancak eşi F.E. tarafından kullanıldığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda F.E. adlı zanlı Alanya'da yakalanırken, çalınan jeneratör götürüldüğü Çeltikçi Mahallesi'nden alınarak okul bahçesine geri getirildi. Olay esnasında F.E.'nin yanında bulunan Ö.Y.'nin ise Mersin'e gittiği belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA