6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik, "Sıkıntımız cinsiyetsizleştirmeyle ilgili yani cinsiyetin nötürleşmesiyle ilgili bir dalga ile karşı karşıyayız. Öyle ki yapılan anketlerde kadın ve erkeklerin neredeyse yüzde 29'a varan kısmı, kendilerini erkeksi ya da kadınsı olarak tanımlayabiliyorlar. Yani karma bir kimlikle karşı karşıyayız." dedi.

Çevik, "Değişen Dünyada Ebeveynlik" başlığıyla düzenlenen panelde, "Çağdaş Sorunlar, Aile ve Ebeveynlik" konulu sunumunda, bakanlık bünyesinde yapılan çalışmaları, Türkiye'de yaşanan sorun, tehdit ve çözümlerini anlattı.

Devletin ciddi bir dönemden geçtiğini dile getiren Çevik, "Gerek devletimizin bekası, gerekse toplumumuzun huzuru ve güvenliği için ciddi bir mücadele içerisinde öncelikle bu mücadelede hayatlarını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ordumuza da hayırlı zaferler ve muvaffakiyetler temenni ediyorum." diye konuştu.

Çevik, aile konusu gündeme gelince algıda seçicilik olduğunu ve her zaman dikkati çektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz istiyoruz ki güçlü bir ülkenin yegane temeli, güçlü bir toplum ve aile yapısından geçtiği konusunda hemfikiriz. İnsanın ilk öğrendiği değerleri ailede başlıyor ve hayatı boyunca kişiliğinin oluşmasına önemli bir katkı sağlıyor. Bu vesileyle aile kurumuna verilen önemin bir göstergesi olarak, devletimiz de Anayasa'nın 41. Maddesi'nde ailenin değerini vurgulamış, adeta Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış ve devletin de bu anlamda örgütlenmesini ve program yapmasını emretmiştir.

Dinamik bir toplum yapısına sahibiz. Günümüzde de modern yaşam tarzı ve küreselleşme, teknolojik gelişmeler ister istemez aile kurumunu da derinden etkileyerek bizleri yeni problemlerle karşı karşıya getirmektedir. Çağdaş sorunlara bakıldığı zaman dünyadaki pek çok toplumun ortak sorunları olduğunu görüyoruz. Dijitalleşme ve ailede, Türkiye'nin 2020'de dijitalleşme haritasına baktığımız zaman yaklaşık 54 milyon kişi yüzde 99 oranında mobil sosyal medya kullanıcısına sahiptir."

"Karma bir kimlikle karşı karşıyayız"

Cinsiyetin nötürleştirilmesi, cinsiyet rolü ve cinsiyet değişkenlerinin toplumsal algısı üzerindeki etkisinin incelenmesi gerektiğini ifade eden Çevik, dijital dünyada lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) sorunun arttığına işaret etti.

Çevik, bu konuda sosyal medyaya bakıldığı zaman dijital alemde de sorunların dikkati çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sıkıntımız cinsiyetsizleştirmeyle ilgili yani cinsiyetin nötürleşmesiyle ilgili bir dalga ile karşı karşıyayız. Öyle ki yapılan anketlerde kadın ve erkeklerin neredeyse yüzde 29'a varan kısmı kendilerini erkeksi ya da kadınsı olarak tanımlayabiliyorlar. Yani karma bir kimlikle karşı karşıyayız. Dünyada sosyal medya ve dijital alanı da kullanarak, ciddi bir dalganın üzerimize doğru geldiğini görüyoruz. Diğer bir problemimiz ise sadece çağdaş dünyanın sorunu olmayan çalışmaya başlayan kadının, gerek arkaik dönemde gerekse daha sonraki süreçlerde karşılaşılan bir sorundur. Yani kadın hem anne, hem iş hayatında başarılı olacak, hem de başarılı bir eş olacak. Dolayısıyla ebeveynlik ilişkileriyle ilgili ciddi anlamda tartışmamız gereken bir noktaya getirmektedir."