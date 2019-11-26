Son Dakika Haberleri: 6 TRT çalışanına Karlov davası
Son Dakika 3. Sayfa 6 TRT çalışanına Karlov davası - Son Dakika

6 TRT çalışanına Karlov davası

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikastin TRT'de yayınlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TRT personeli 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

6 TRT çalışanına Karlov davası, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikastin TRT'de yayınlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TRT personeli 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.


Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin TRT ana haberde yayınlanmasına ilişkin TRT personellerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianamede, Merkez Haber Sorumlusu S.Y., muhabir H.İ. ve kurgucu İ.N.'nin FETÖ'ye üye olduğunun belirlendiği, bu kapsamda şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmaları talep edildi. Haber Koordinatörü M.A.K., muhabir A.O.Ö. ve kurgucu Y.E.A.'nın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılanması istenildi. İddianamede, bazı şüphelilerin FETÖ şirketlerinde çalıştığına dair kayıtların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan, muhabir H.İ.'nin eşinin ankesör soruşturmaları kapsamında işlem gördüğü kaydedildi. İddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:37 Kaynak: İHA
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