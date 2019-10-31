Son Dakika Haberleri: 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı
Son Dakika Güncel 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen bilimsel oturum ve konferanslar tamamlandı.

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen bilimsel oturum ve konferanslar tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla açılışı yapılan ve bu yılki ana teması "Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları" olan kurultay, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Kurultay kapsamında ülkesinde sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda araştırmacı olarak çalışan katılımcılar ile bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşları bir araya geldi.

Metabolik hastalıklar, kişiselleştirilmiş tıp, ilaç ve aşı geliştirme konularının tartışıldığı kurultayda, biyoteknoloji alanında dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel ödüllerini veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademi Üyesi Prof. Dr. Mathias Uhlen, diyabet alanında ünlü bilim insanları Prof. Dr. Ulf Smith, Prof. Dr. Matthias Blüher ve lipid metabolizması alanında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Jan Boren de sunum yaptı.

Biyoteknoloji alanındaki yeni gelişmelerin, uygulamaların masaya yatırıldığı kurultay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin sahiplerine verileceği törenin ardından sona erecek.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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