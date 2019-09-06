Son Dakika Haberleri: 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31 Ekim'de toplanacak
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6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31 Ekim'de toplanacak

52 dakika önce

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, 29-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31 Ekim'de toplanacak, System.String[]

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, 29-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kurultayda sunulacak bildiriler ve katılım için kayıtlar başladı.

Her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen kurultayın bu yılki ana teması "Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları" olarak belirlendi.

Metabolik hastalıklar, kişiselleştirilmiş tıp, ilaç ve aşı geliştirme konuları kurultayın odak noktalarını oluşturacak.

Kurultay, dünyanın birçok ülkesinden, sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyen ve sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getirecek.

Kurultaya, biyoteknoloji alanında dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel ödüllerini veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademi Üyesi Prof. Dr. Mathias Uhlen, diyabet alanında ünlü bilim insanları Prof. Dr. Ulf Smith, Prof. Dr. Matthias Blüher ve lipid metabolizması alanında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Jan Boren de konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca kurultay kapsamında "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin üçüncüsü de sahiplerini bulacak.

Bilimsel araştırmalar ışığında şekillenecek değerlendirmeler ve yol haritası, kurultay sonunda bildiri olarak yayımlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daveti ve detaylı bilgi için "https://turktip2019.saglik.gov.tr" adresi ziyaret edilebilecek.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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