6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı - Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, özellikle aktif olarak Türkiye ile Kazakistan'ın birlikte faydalanabileceği, sağlık hizmetlerinde kullanabileceği bazı projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Tabii aynı zamanda diğer Türk ülkelerini de aktif şekilde bu yeni alanda, sağlık hizmetleri ve tıp alanında iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış töreninde konuşan Birtanov, Türkiye'nin ve Kazakistan'ın liderlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri özellikle desteklediklerini dile getirerek, iki hafta önce Bakü'de bir araya gelindiğini hatırlattı.

Burada uzun vadeli iş birliği hedeflerinin kabul edildiğini aktaran Birtanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz özellikle aktif olarak her iki tarafın da faydalanabileceği, sağlık hizmetlerinde kullanabileceği bazı projeler üzerinde çalışmaktayız. Tabii aynı zamanda diğer Türk ülkelerini de aktif şekilde bu yeni alanda, sağlık hizmetleri ve tıp alanında iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz. 2018'de Kazakistan'da öncelikle eğitimi, bilimi, sağlık alanında daha fazla yatırım yapılması yönünde bir karar alındı. Bu da Gayri Safi Milli Hasılamızın yaklaşık olarak yüzde 5'inin bu alanlara yatırılması anlamına geliyor. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerine, halk sağlığı hizmetlerine yatırımların yapılması söz konusu. Tabii Kazakistan'da biz daha fazla yatırım cezbetmeye çalışıyoruz. Hem milli hem de yabancı yatırımcılarımızı klinik yatırımları üzerine, aynı zamanda, biyomühendislik ve yine dijital tıp alanında araştırma yapmaya teşvik ediyoruz."

Birtanov, özellikle ulusal önleyici tıp adına 2020'de hayata yeni bir proje geçireceklerini dile getirerek, Kazakistan'da yaptıkları şeylerden birinin de sağlık çıktılarının etkisini gözlemlemek olduğunu söyledi.

"Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışmalar yapıyoruz"

"Biz özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ve ortalama yaşam beklentisinin uzaması ve aynı zamanda bebek ve anne ölümlerinin de azaltılması yönünde çalışmalara devam ediyoruz." diyen Birtanov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birinci basamak sağlık hizmetlerinde, aynı zamanda evrensel sağlık sigortası kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü üyeleri geçen sene yapılan bir toplantıda Astana deklarasyonu kabul edildi ve bu deklarasyonda birinci sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin temelini oluşturduğu gerçeğinden yola çıkarak altı çizildi. Tabii biz burada özellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, bizim iki nüfusumuzun da sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Bizim öncelikle yeni bazı hastaneler inşa etmemiz lazım, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini günbegün artırmamız lazım. Türki ülkelerde de aynı stratejilerin, aynı içeriğin uygulanması gerekmektedir. Tabii biz bunu özellikle Türk Konseyi çerçevesinde birleştirerek, ortak hedeflerimize ulaşabilmek ve küresel gündemi yakalayabilmek için siyasi açıdan liderlerimizin de desteğiyle bu hedeflerin yakalanabileceğini düşünüyoruz."