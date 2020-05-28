"6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği" internet ortamında yapılıyor - Son Dakika

"6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği" internet ortamında yapılıyor

İzmir'de masalları bilimle buluşturan "6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği" bu yıl dijital ortama taşındı.

İzmir'de masalları bilimle buluşturan "6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği" bu yıl dijital ortama taşındı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ASHMYO) Çocuk Gelişimi Programı ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki etkinliğin açılış töreni, online olarak öğretim ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, konuşmasında, ASHMYO Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan 12 gün boyunca yayınlanacak 12 farklı masala ait videoların montajlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Youtube kanalına yüklendiğini belirtti.

Videoların 27 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde yayına sunulacağı bilgisini veren Kadıoğlu, "Her gün saat 12.00'da videolara ait izleme bağlantıları, ilçemizdeki iki yüze yakın resmi ve özel okul ile paylaşılarak 3-6 yaş arası öğrencilerin velilerine ulaştırılacaktır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden diğer 29 ilçeyle de 12 gün boyunca video bağlantıları paylaşılarak, İzmir genelinde 3-6 yaş arası tüm çocuklarımızın masalları izleyebilmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise dijital platformların sağladığı avantajlarla daha fazla çocuğa ulaşmayı istediklerini kaydetti.

"6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği" kapsamında hazırlanan videolar, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Youtube sayfasından izlenebilecek.

Program kapsamında, "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Limonun Gücü, Kırmızı Başlıklı Kız ile Kan Dolaşımı, Pinokyo ile Yüzen ve Batan Cisimler, Pinokyo ile Vücudumuzu Tanıyalım, Uyuyan Güzel ve Erozyon, Külkedisi ile Genleşme gibi masallar bilimsel bakış açısı ile çocuklarla paylaşılıyor.

Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği' internet ortamında yapılıyor - Son Dakika

Son Dakika

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