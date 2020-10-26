Antalya'nın Alanya ilçesinde 6. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başladı.

Alanya Kaymakamlığı önderliğinde Alanya Belediyesi sponsorluğunda Alanya ve Neo Doğa Sporları Kulüpleri iş birliğinde düzenlenen festivalin ilk günü, Türkler Mahallesi Aromatik Cennet Vadisi bölgesinde gerçekleştirildi.

Farklı parkurlarda altı gün sürecek organizasyonda 17 ülkeden 360 sporcu yarıştı.

Yarışma başhakemi Veysel Güler, AA muhabirine, beş farklı parkurda yapılacak organizasyonun 31 Ekim'de sona ereceğini aktararak, "17 ülkeden 360 sporcunun katıldığı yarışmalarda 130 Türk sporcu yarışıyor. 10 yaşından 80 yaşına kadar kadın ve erkek sporcularımız var. Pandemi döneminde en etkili sporlardan biri olan oryantiring yarışmasında yakın temas yok. Arazide herkes haritasındaki yönü bulma amacı güdüyor." diye konuştu.