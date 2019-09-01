Son Dakika Haberleri: 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri
Son Dakika Güncel Haber

6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri

13 saat önce

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri başladı.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri başladı.

Yakutiye ilçesindeki 5 bin kişi kapasiteli Murat Ertürk Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin çeşitli kentleriyle, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan yaklaşık 600 güreşçi katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başlayan organizasyonda güreşçiler sırayla izleyicilere tanıtıldı.

Güreşçilerin Türk bayrağı ile alandakileri selamlaması sonrasında müsabakalara geçildi.

Organizasyon, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş kategorilerinde yapılan maçlar sonunda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Dereceye girenlere kategorisine göre 1 ile 15 altın arasında değişen ödüller verilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında başladıkları organizasyonu bu yıl 6. kez düzenlediklerini belirtti.

İlginin her yıl arttığını dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Güreşler için özel bir alan oluşturduk. Son derece güzel ve 5 bin kişinin aynı anda izleyebileceği bir alanda güreşler yapılıyor. İlk yıllarda daha farklı mekanlarda, seyircilerimizin çim üzerinde oturarak izledikleri bir organizasyondu. Bu yıl Türkiye'nin de aralarında olduğu 4 ülkeden 600 güreşçimiz meydana çıktı. Erzurum'un spor şehri olacağı vaadinde bulunmuştuk. Gençliğin fazla ve spora ilginin fazla olduğu bir şehir Erzurum. Sporun her çeşidine önem verdiğimizi ve ata sporlarımızı da yaşatmamız gerektiğini hep ifade etmişimdir."

Yakutiye, Türkiye, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 yıl sonra Türkiye'ye dönen Çömez: FETÖ için özel olarak seçilmiş bir hedeftim
Mesainin ilk günü kapıya kamyon dayayıp iş yerini boşalttılar! Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor Erdoğan'dan, yeni partilere olası geçişler için önlem: Vefa toplantıları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:30:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]