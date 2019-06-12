Son Dakika Haberleri: 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali
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6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali

3 saat önce

6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali'nin bu yıl ki temasının Akseki ilçesinden Çanakkale savaşlarına katılmak için gönüllü olarak giden gençlerin öyküsünün anlatıldığı "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin olacağı bildirildi.

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6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali'nin bu yıl ki temasının Akseki ilçesinden Çanakkale savaşlarına katılmak için gönüllü olarak giden gençlerin öyküsünün anlatıldığı "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin olacağı bildirildi.
Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu (IWAB) Başkanı Hatice Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın tanıtımı ve turizmine katkı sağlayacak tüm projelere destek verdiklerini söyledi.
Bu yıl 6'ncısını düzenledikleri Antalya Turizm Festivali'nin her yıl olduğu gibi Antalya kadınları tarafından hazırlandığını ifade eden Bozkurt, "Her seferinde festival temamız değişiyor. Bu yılki temamız ise aynı zamanda Akseki'de çekimleri devam eden ve bölge koordinatörlüğünü yaptığımız 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmi oldu." dedi.
Bozkurt, festivalin 16 Haziran pazar günü gerçekleştirileceğini aktararak, şöyle konuştu:
"Hazırladığımız kısa geziler ile bölgenin kültürünü yaşatıp, tarihi ve doğal güzelliklerini göstereceğiz. Yörenin en önemli el sanatlarından kaşık yapımı, kozalaktan sepet örme, tulukta ayran yayma ve çan yapımını anlatan atölyeler kurulacak. Yöre kadınlarına istihdam sağlamak ve yöre lezzetlerini tanıtmak amacıyla kendilerinin hazırlayacağı yemeklerin stantlarda satışı yapılacak. Çanakkale savaşlarını anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filminin köy sahnesi dekorlarının da kullanılacağı festivalde filmin sanatçıları, festivale katılanlara konser verecek. Yöreyi anlatmak için kaşık oyunları ve yöresel sanatçılar çeşitli konserler vererek gösteri sunacak."

Filmin çekimlerinde Akseki yerel yönetiminin ve halkının önemli desteklerini aldıklarını belirten Bozkurt, "Kendilerine bir jest yapmak istedik. Filmin adını festivale vererek her yıl gelenekselleştirerek yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:18 Kaynak: AA
Akseki, Antalya, Kültür Sanat
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