6. Uluslararası Deprem Sempozyumu başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın:

"İl afet planlarının muhatapları tarafından çok iyi bir şekilde bilinmediğinin farkındayım"



KOCAELİ - Kocaeli'de gerçekleştirilen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deprem konusunda il afet planlarının kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "İl afet planlarının muhatapları tarafından çok iyi bir şekilde bilinmediğinin farkındayım" dedi.

Üzerinden 20 yıl geçen Gölcük Depremi'nin merkezinde deprem gerçeği, yapılması planlanan çalışmaların kapsamlı bir şekilde ele alınacağı 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan ve Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Düzce Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AFAD, MARKA, MÜSİAD ve Kocaeli Ticaret Odası'nın düzenleme kurulunda olduğu sempozyumun Başiskele ilçesinde bulunan The Ness Otel'de düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK temsilcileri, akademisyenle ve vatandaşlar katıldı. 300 akademisyenin katılımı ile 27 Eylül tarihine kadar devam edecek olan ve deprem probleminin ele alınacağı sempozyumda Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Lübnan, Cezayir'den gelen akademisyenler de yer aldı.

"İstanbul'da olan deprem bölge için olağan dışı bir deprem değildir"

300'den fazla sunumun yapılacağı sempozyumun açılış töreninde konuşan sempozyum düzenleme kurulu Başkanı Prof. Dr. Fadime Sert Çelik, "İzmit sahil yolundan Gölcük yoluna çıktığınızda 99 Depreminin sonucunda oluşan fay hattında şu anda sadece 2 kilometre uzaklıktayız. Dün bu saatlerde biz burada hazırlık yaparken Silivri'nin 20 kilometre açıklarında meydana gelen ve biz yer bilimcilerin küçük olarak tanımladığı depremin İstanbul'da yol açtığı paniğe ve bir anda gündemi değiştirmesine şahit olduk. Geçmişte bu dönemde büyük depremler meydana geldi. İstanbul'da olan deprem bölge için olağan dışı bir deprem değildir. Biz depremi depremin merkezinde konuşmak için buradayız. Sempozyumumuz sadece depremi konuşmak için değil, deprem ve depreme bağlı bütün konuları, afetleri, iklim değişikliklerini, felaketlerin toplumlar üzerindeki etkilerini yapı stokunun durumunu, afet zedeleri, afetlerde kadının rolüne kadar birçok konuyu ele alacağımız geniş bir sempozyum oldu" dedi.

"İl afet planlarının muhatapları tarafından çok iyi bir şekilde bilinmediğinin farkındayım"

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deprem konusundaki sözlerine öz eleştiri yaparak başlamak istediğini belirterek, "İl afet planlarının asker afet planlarına çok yakın olması lazım. Ama ben il afet planlarının muhatapları tarafından çok iyi bir şekilde bilinmediğinin farkındayım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin olası bir afette ya da İstanbul'da olacak bir depremde ne yapması gerektiğine dair bilgileri var ama 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde bunu kim bilir' diye sorun. İlgilisi depremde İstanbul'da olursa ne olacak? Bunların detaylarının hepsi yazılı olarak vardır diyeceklerdir. Kağıtta hepsi yazıyordur. Ama gerçekten bir afet bilinci yoktur. Onun için ben sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini çok çok daha iyi buluyorum. Yine buradalar arkadaşlarımız. Akademisyenlerden özel ricam; sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarına gönüllü olarak katılsınlar. Akademik düşüncenin oraya etki etmesini istiyorum. Ancak o zaman biz daha sistematik, planlı işler yapabiliriz" dedi.

"Kocaeli deprem konusunda bir laboratuvar"

Deprem konusunda üniversitelere büyük bir iş düştüğünü ifade eden Büyükakın, "Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 65 tane jeofizik, jeolojik ve jeoteknik çalışma yapmışız. Alan uzmanlarımız burada. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 bin 500 metrekare alandan sorumlu. Bu 65 çalışma yeterli mi? Aslında bu alanın tamamının etüt çalışmasının yapılması lazım. Bu sempozyumların bir kitaba konulmasının ötesine geçmelidir. Şu sivil toplum kuruluşları ile gönüllü birlikler kurun. Üniversiteler şehre böyle katkı sağlar. Yüksek lisans, doktora tezlerinin birlikte yapılması için bir insiyatif alalım Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Binaların güçlendirilmesi, risk altındaki binalar için inanılmaz bir öğrenci kaynağımız var. Onları kullandığımızda geçtiğimiz 20 yılda çok şey yapılabilirdi. Geçtiğimiz 20 yılı biz mevzuat yönünden çok iyi değerlendirdik. Ama hala birçok eksik var ve üniversiteleri bu konu üzerine eğilmeye davet ediyorum. Gebze Teknik Üniversitesi ile deprem erken sistemi kurulması ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Buna sadece Gebze değil, Kocaeli Üniversitesi'nin de dahil olarak geliştirilmesi lazım. Kocaeli deprem konusunda bir laboratuvar. Dünya genelinde buradaki çalışılmalar konuşulsun" diye konuştu.

AFAD'ın çalışmaları anlatıldı

Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise Kocaeli'de afet planlaması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. AFAD başta olmak üzere tüm kuruluşlarla afetler konusunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Aksoy, bireyler olarak herkesin deprem konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi. Daha sonra sempozyumun ilk sunumunu yapan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, AFAD'ın Gölcük depreminin üzerinden geçen sürede çalışmalarını geliştirdiklerini belirterek, afet yönetiminde planlama çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından açılış töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.