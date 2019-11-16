6. Uluslararası Dudak ve Damak Yarıkları Kongresi

Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Dudak ve Damak Yarıkları Kongresi başladı.

Bir otelde düzenlenen kongrede, doğuştan dudak ve damak yarığı hastalığında "plastik cerrahi", "ortodonti" ve "konuşma terapisi" konuları tartışıldı.

Dudak Damak Yarıkları Derneği Eş Başkanı Prof. Dr. Servet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dudak ve damak yarıkları hastalığının özel yaklaşımlar gerektiren bir durum olduğunu belirterek, derneğin bu anlamda iyi çalışmalara örnek teşkil ettiğini söyledi.

Cerrahların ve ortodontistlerin hastalara "en iyi tedaviyi yapmak için" çabaladığını ifade eden Doğan, "Türkiye dudak ve damak yarıklarının tedavisine önemli bir yerde. Belki önümüzdeki yıllarda da dünya kongrelerinin ülkemizde beraber yapılmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun ise kongrede, halk arasında "Tavşan dudak", "Kurt ağzı" denilen, doğuştan oluşan hastalığın tedavi tekniklerini değerlendirdiklerini dile getirdi.

Türkiye'den ve yurt dışından alanında uzman birçok doktorun katıldığı kongrede, dudak ve damak yarığı tedavisi görmüş hastalar, aileleriyle birlikte doktorlarıyla bir araya gelecek.

Dudak ve Damak Yarığı Öykü Yarışması'nın da düzenleneceği kongre 3 gün sürecek.