6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali başladı

Erzurum'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali" başladı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün destekleriyle Uzundere ile Tortum ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali'ne, 38'i yabancı 120 dağcı katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Fusya, Kazakistan, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, İran, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan 38'i yabancı 120 dağcının katıldığı festivalde, uzunluğu 25 ila 300 metre arasında değişen 17 ayrı donmuş şelalede tırmanış gerçekleştirildi.

Jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de tırmanışın gerçekleştirilen noktalarda hazır bulunduğu etkinlik 5 gün sürecek.

"Festivalimiz her yıl giderek gelişiyor"

Festival koordinatörü Çetin Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ilçelerdeki şelalelerin Türkiye'de ulaşım ve güvenlik açısından en önemli rotalardan biri olduğunu belirtti.

Dünyada ünlü dağcıların katılımıyla yapılan etkinliğe katılımın memnuniyet verici olduğunu aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Erzurum'u turizm ve sportif anlamda buz tırmanışı merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Buz tırmanışının yaygınlaştırılması konusundaki girişimlerimiz meyvelerini vermeye başladı. Çoruh Vadisi'nde yer alan bu ilçeler dünyada lojistik ve ulaşım bakımından en önemli tırmanışı alanlarıdır. Festivalimiz her yıl giderek gelişiyor ve umarım 16'ıncısını değil 26'ıncısını düzenleriz."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de, Erzurum'un kış sporları denildiğinde akla gelen en önemli şehirler arasında yer aldığını dile getirerek, "Dünyanın sayılı dağcılarının katılımıyla yapılan uluslararası festivalin ilk günü çok güzel geçti. Bu yıl 6'ncısı yapılan festival başladığı tarihten itibaren her geçen gün biraz daha büyüdü." dedi.