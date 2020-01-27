6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali - Son Dakika
Son Dakika Spor 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali - Son Dakika Spor

6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali

20 dakika önce

Erzurum'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali, dağcıların donmuş şelalere tırmanışıyla devam ediyor.

Erzurum'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali, dağcıların donmuş şelalere tırmanışıyla devam ediyor.

Tortum Belediyesinin ana sporluğunda Uzundere ve Tortum ilçelerinde düzenlenen festivalde 38'i yabancı 120 dağcı, yükseklikleri 25 ile 300 metre arasında değişen donmuş şelalere farklı rotalardan çıkış yaptı.

Aralarında ilk kez tırmanılan donmuş şelalelerin de olduğu festivalde, adrenalin tutkunları soğuk hava nedeniyle zaman zaman ateş yakarak ısındı.

Tırmanışları izleyen Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, donmuş şelaleleriyle gündeme gelen ilçenin doğa harikalarını bünyesinde barındırdığını aktardı.

Dağcıların 17 farklı şelaleye tırmanma şansı bulduğunu belirten Yiğider, şöyle konuştu:

"Buz tırmanışında Türkiye'nin markası haline gelmek için yapılan çalışmalar neticesinde gelinen nokta çok iyi. Donmuş şelalelerin tanıtımı için ilk çıkışları yıllar önce yapan ve elim bir olayda hayatını kaybeden Emrah Özbay'ın anısına düzenlenen tırmanış festivali, dolu dizgin geçiyor. Dünyanın ve ülkemizin ünlü dağcılarını burada ağırlamak, onlara başka hiçbir yerde bulamayacakları adrenalini tattırmak bizim için önemli. Heyecanlı ve zevkli tırmanışların gerçekleştirildiği Tortum ile Uzundere'ye gelecek yıllarda hiç gelmeyen dağcıları da bekliyoruz."

Tortum ilçesine yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Demirciler köyündeki donmuş şelaleye ilk tırmanışı yapan Rus dağcı Roman Abildaev de festivale katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Festival koordinatörü Çetin Bayram ise Erzurum'un, ülkenin buz tırmanışında dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, İran, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan dağcıların festivale katıldığını anımsatan Bayram, "Festivalin en büyük özelliği, donmuş şelalelerin yanına kadar araçla gelip hemen tırmanışı gerçekleştirmemiz. Özellikle buraya ilk kez gelen yabancı misafirlerimizin donmuş şelalelere hayran kalması bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali

Emrah Özbay, Uzundere, Erzurum, Tortum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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