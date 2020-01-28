6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali, Erzurum'da devam ediyor

Erzurum'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali sürüyor.

Tortum Belediyesinin ana sporluğunda Uzundere ve Tortum ilçelerinde düzenlenen 38'i yabancı 120 dağcının katıldığı festivalin 4'üncü gününde, yaklaşık 25 metre yüksekliğinde olan ve üç yıl önce hayatını kaybeden Erzurumlu ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın ismi verilen donmuş şelaleye tırmanış yapıldı.

Dağlık alandaki donmuş şelaleye arazi araçlarıyla giden dağcılar, daha sonra bir süre yürüyerek şelalenin bulunduğu alana vardı.

Pehlivanlı beldesinde bu yıl keşfedilen şelaleye, dünyaca ünlü Rus dağcılardan Nadezhda Oleneva ile Roman Khudyakov ve Polina Oshmarina tırmanış gerçekleştirdi.

Festival koordinatörü Çetin Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin her gününün dolu dolu geçtiğini aktardı.

Erzurumlu şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal'ın donmuş şelalelerin tanıtımında büyük katkılarının olduğunu hatırlatan Bayram, şöyle konuştu:

"Erzurum'un marka ismi olan İbrahim Erkal'ın ismini bu yıl ilk çıkışı yapılan donmuş şelaleye verdik. Onun şehrimize yaptıkları tartışılmaz. Böylesine özel bir isim verdiğimiz şelaleye ilk tırmanışı yapan ünlü Rus dağcı Nadezhda Oleneva olması da ayrı bir farklılık. Nadezhda Oleneva, zorlu tırmanış gerçekleştiren kadın dağcılara verilen 'Çelik melek' ünvanına sahip. Onlara İbrahim Erkal'ı anlattık ve böylesine anlamlı bir orgazinasyona katıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler. Festival kapsamında ilk tırmanışlarını gerçekleştirmek için 4 ayrı şelale daha belirlendi. 17 donmuş şelaleye tırmanış yapacaktık ve yeni belirlenenlerle rakam 21'e ulaştı."

Nadezhda Oleneva da Erkal'ın isminin verildiği şelaleye ilk kendisinin tırmanmasının ayrıcalık olduğunu belirtti.

Erzurum'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nadezhda Oleneva, "Burayı çok beğendim, doğa harikası ve çok güzel bir yer ver. Erzurum buz tırmanışında önemli bir potansiyele sahip. İlk tırmanışı yaptığım bu şelale muhteşem." ifadelerini kullandı.