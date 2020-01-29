6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali sona erdi - Son Dakika

Erzurum'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali sona erdi.

Tortum Belediyesinin ana sponsorluğunda Uzundere ve Tortum ilçelerinde düzenlenen, 38'i yabancı 120 dağcının katıldığı festivalin son gününde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, İran, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan dağcılar, yükseklikleri 25 ile 300 metre arasında değişen donmuş şelalelere farklı rotalardan tırmandı.

Festivalin koordinatörü Çetin Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin beklenenin üstünde güzel geçtiğini aktardı.

Dağcılara festivalin son gününde yöresel hediyeler verildiğini belirten Bayram, yabancı dağcıların buz tırmanışında Erzurum'un gönüllü elçileri olacağını söyledi.

Bayram, festival kapsamında belirlenen 17 donmuş şelalenin tamamına başarılı tırmanışlar gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl düzenlediğimiz festivale katılanların buradan mutlu ayrılması ve şehrin tanıtımına gönüllü elçilik yapacak olmaları, bizleri de memnun etti. Dağcılara Tortum Belediyesi, festivalin anısına özel hediyeler verdi. Belirlenen donmuş şelalelerin dışında 4 ayrı şelaleye daha tırmanış yapıldı. Erzurum'da böylesine başarılı bir organizasyona imza attığımız için mutluyuz. Bu yıl Erzurum'da tırmanış yapan dağcıların tamamı, gelecek yıl düzenlenecek festivale de katılım sağlayacak."

Bayram, tırmanış gerçekleştiren yabancı dağcıların, kentten ayrılmadan Hınıs ilçesinde kaya tırmanışı yaparak rota belirleyeceklerini de sözlerine ekledi.