6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi" - Iğdır

Iğdır Üniversitesi ve Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimleri (UMTEB) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen, "6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi"nin açılışı yapıldı.

Iğdır Üniversitesi ve Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimleri (UMTEB) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen, "6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi"nin açılışı yapıldı.



Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Iğdır yöresine ait Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, burada yaptığı konuşmada, kongreye 7 farklı ülkeden yaklaşık 240 başvuru yapıldığını söyledi.



Kongre için yapılan başvurulardan 200 bildirinin kabul edildiğini ifade eden Alma, şöyle konuştu:



"Üniversitemize ülkenin her yerinden bilim insanları geliyor. Daha önce üniversitemizde yapılan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi'ne 650'ye yakın bir katılım olmuş ve üniversitemiz bu kongreyi de başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu zamana kadar yaklaşık 90 adet bilimsel çalışma yaptık. Üniversite olarak altyapı ve fiziki imkanlar konusunda iyi bir yerdeyiz. Iğdır Üniversitesi bölgeye artı değer katmaktadır. Açılan bütün bölümlerin alt yapısı gayet sağlam. Doktora ve yüksek lisans programlarıyla üniversitemiz büyük bir ivme kazandı."



Konuşmaların ardından kongre akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.



İran, Gürcistan Azerbaycan Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan'dan akademisyenlerin de sunum yapacağı kongre iki gün sürecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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