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6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi - Son Dakika

6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi

10.12.2021 18:36

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, uluslararası öğrenci hareketliliğinin Türkiye'ye katkılar sunacağını belirterek, Türkiye Bursları ile üniversite öğrenimi görüp ülkelerine dönen Türkiye mezunu bakanların, akademisyenlerin ve bürokratların olduğunu söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, uluslararası öğrenci hareketliliğinin Türkiye'ye katkılar sunacağını belirterek, Türkiye Bursları ile üniversite öğrenimi görüp ülkelerine dönen Türkiye mezunu bakanların, akademisyenlerin ve bürokratların olduğunu söyledi.

YTB tarafından Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik donanımlarını artırmak ve entelektüel birikimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi'nin açılışına YTB Başkanı Eren'in yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çeşitli üniversitelerin rektörleri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Başkentte bir otelde düzenlenen açılışta konuşan Eren, YTB'nin dünyanın farklı ülkelerinden uluslararası öğrencileri Türkiye'ye getirerek düzenlediği burs programlarıyla, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin sayısına ve niteliğine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Burs programlarıyla, Türkiye'nin son yıllarda dış politikada koyduğu "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" gibi söylemlerin altını doldurmak istediklerini dile getiren Eren, uluslararası öğrencilere öğrenim müfredatının yanı sıra sundukları kültür-sanat, spor, mühendislik ve daha birçok alandaki çalışmalarla bu söylemleri desteklemeye gayret ettiklerini vurguladı.

Eren, Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi'nde çok farklı alanlarda değerli bildirilerin sunulacağını belirtti.

Bursların verilme sürecinde öğrenci seçiminden üniversiteye başlama süreçlerine kadar öğrencilerin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini anlatan Eren, Türkiye'ye farklı ülkelerden gelen öğrencilerin, kendi ülkelerinin geleceklerinin emaneti olduğuna işaret etti.

Eren, Türkiye dostu nitelikli iş gücünün sağlanmasına uluslararası öğrenci hareketliliğinin katkı sunduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin bundan sonraki geleceğine 21. yüzyılın ikinci yarısında bilhassa, Türkiye'ye büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Bunu mezun açısından görmeye başladık. Çok farklı ülkelerde mezun bakanlarımız, akademisyenlerimiz, bürokratlarımız var." diye konuştu.

Uluslararası öğrencilerin ve mezunların Türkiye ile kurduğu bağa örnek veren Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce Arjantin'e yaptığı ziyarette Türkiye mezunu Anadolu Ajansı (AA) çalışanıyla karşılaştıklarını anlattı.

"Türkiye'deki yükseköğretim kurumları uluslarasılaşmaya fevkalade önem veriyor"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar da "Türkiye'deki yükseköğretim kurumları uluslarasılaşmaya fevkalade önem veriyor. Türkiye'de aktif olan 204 yükseköğretim kurumunun sadece Türkiye'deki Türk vatandaşlarına değil, aynı zamanda önce komşu gönül coğrafyası, ondan sonra bütün dünyaya yayılarak dünyanın her bölgesinden öğrencilere hizmet verme konusunda fevkalade gayret içinde olduğunu ve uluslararasılaşmayı bir strateji olarak benimsediğini ifade etmek isterim. YÖK'ün bu stratejisine en çok destek veren kurumların başında YTB geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de eğitim almanın tarihi bir fırsat olduğunu belirten Özvar, uluslararası öğrencilerin, aldıkları eğitimle dünyadaki eğitime, sanata ve kültüre katkı sağladıklarının altını çizdi.

Özvar, öğrencilere şöyle hitap etti:

"Sizlerin burada üniversitelerde aldığınız eğitimin dünyanın herhangi bir yerinde alınan bir lisans eğitimine denk olduğunu ifade etmek isterim. Seçilerek bir başarı göstermek suretiyle Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmeniz, sizler açısından önemli bir gelişmedir. Türkiye'de alacağınız lisans ve lisansüstü eğitimle yalnızca kendi toplumunuza değil, bütün dünyaya güzel örnekler sergileyeceğinize inanıyorum."

Üniversitelerin üretkenliğinin önemine dikkati çeken Özvar, "Bugün gerek bilim adamları gerek kurumlar ve üniversiteler, bilimsel üretkenlikleriyle takdir ediliyor. Bir hoca ne kadar çok yayın yapabilirse, ne kadar çok güzel çıktılar üretebilirse o kadar muteber bir bilim insanı oluyor. Bizim temel amaçlarımızdan biri bilimsel üretkenliği arttırmaktı, en az onun kadar önemli bir şey de bilimsel üretkenliği ölçebilmek." diye konuştu.

6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi
6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi
6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi
6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi
6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi
6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi
6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi
6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi
6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi düzenlendi - Son Dakika


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