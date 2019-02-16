Son Dakika Haberleri: 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 4'üncü Gün Tamamlandı

6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 4'üncü Gün Tamamlandı

23 dakika önce

ANTALYA / DHA6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın 4'üncü gününde Türk sporcular 7 madalya kazandı.

6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 4'üncü Gün Tamamlandı, System.String[]
ANTALYA/ DHA

6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın 4'üncü gününde Türk sporcular 7 madalya kazandı.

Antalya'da 51 ülkeden 1615 sporcunun mücadele ettiği ve yarın sona erecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 4'üncü gün müsabakaları yapıldı. 4'üncü günde büyük erkeklerde 3 sıklette, büyük kadınlarda ise tüm sıkletlerde karşılaşmalar yapılırken, Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Bu sonuçlarla Türk taekwondocular müsabaka dalında 87 madalya elde etti. Türk sporcular, büyükler kategorisinde 1'i altın, 2'si gümüş ve 5'i bronz olmaz üzere 8, gençler kategorisinde 7'si altın, 13'ü gümüş ve 18'i bronz olmak üzere 38, yıldızlar kategorisinde ise 11'i altın, 12'si gümüş ve 18'i bronz olmak üzere 41 madalya kazandı.

6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın son gününde pumse müsabakaları yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:51 Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, Spor
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