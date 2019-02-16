Son Dakika Haberleri: 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde, Türk sporcular 7 madalya kazandı.

6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, System.String[]
Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde, Türk sporcular 7 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 51 ülkeden bin 615 sporcu katılıyor.

Turnuvanın dördüncü gününde büyük erkeklerde 3 sıklette, büyük kadınlarda ise tüm sıkletlerde karşılaşmalar yapıldı. Türk sporcular, müsabakalar sonunda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Türk tekvandocular, turnuvada dördüncü gün sonunda 87 madalyaya ulaştı.

Organizasyon, yarın pumse müsabakalarıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:39 Kaynak: AA

Spor
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