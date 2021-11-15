6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması başvurularının başladığını bildirdi.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, "Bağımlılıklardan Özgürleşmek" temasıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl ilk kez 16 yaş altı kategorisinin de eklendiğini belirtti.

Dünyadan ve Türkiye'den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmaya 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvurulabileceğini ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadelede sanatın etkisinden yararlanmaya büyük önem veriyoruz. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması da bağımlılığı dünyanın farklı yerlerinden amatör ve profesyonel isimlerin gözünden gündeme getiriyor. Farkındalık açısından anlamlı ve değerli bu yarışmaya ilimizden de daha fazla katılım olmasını, çizgilerine güvenen hemşerilerimizin bakış açılarını görmeyi gönülden arzu ediyoruz.

Bu kapsamda karikatüre ilgi duyan herkesi 'Bağımlılıklardan Özgürleşmek' ana temasına sahip alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlılıklarına odaklan eserleriyle yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. Yarışmada toplam 90 bin lira ödül dağıtılacak."