Üye Girişi
6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı - Son Dakika

6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı

15.11.2021 10:21
6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı

6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, "Bağımlılıklardan Özgürleşmek" temasıyla düzenleniyor.

"Bağımlılıklardan Özgürleşmek" temalı karikatürler herkese umut verecek

Bu yıl ilk kez "16 Yaş Altı" kategorisinde başvuru alacaklarını açıklayan Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, "Bağımlılıklardan Özgürleşmek temasıyla hem gençlerin hem amatör ve profesyonel yetişkinlerin üretecekleri karikatürleri heyecanla bekliyoruz" dedi. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Karikatürist Varol Yaşaroğlu da bulunuyor.

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ile bağımlılıklara karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yeşilay, her yıl yoğun ilgi gören yarışmanın bu sene 6'ncısını düzenliyor. Jüri üyeleri arasında Karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun da bulunduğu yarışmaya katılan eserlerden "Bağımlılıklardan Özgürleşmek" ana teması altında alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlılıklarına odaklanmaları bekleniyor. Ülkemizden ve dünyadan profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2022 tarihine kadar cartooncontest.yesilay.org.tr adresinden yapılabiliyor.

Yaratıcılığın konuştuğu yarışmanın her yıl biraz daha ilgi gördüğünü belirten Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan şunları söyledi:

" Türkiye'de ve dünyada büyük ilgiyle takip edilen ve her yıl katılımcı sayısının yükseldiği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'na geçen yıl 69 ülkeden bin 88 katılımcı, 2 bin 34 eserle başvurdu. Bu yıl katılımı daha da artırmak ve gençlere de ulaşmak için ilk kez yarışmamıza '16 Yaş Altı' kategorisini de ekledik. Yeşilay olarak, gençlerin bağımlılıklardan uzak durmalarını ve onlarla birlikte yaptığımız çeşitli çalışmalarla bu konuda bilinçlenerek mücadelemize destek olmalarını önemsiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak nesillerin yetişmesine katkı sağlamak önceliğimiz. Bu kapsamda 'Bağımlılıklardan Özgürleşmek' temasıyla hem gençlerin hem amatör ve profesyonel yetişkinlerin üretecekleri karikatürleri heyecanla bekliyoruz."

Bu yıl yapılacak yarışmada ödül miktarı toplamda 90 bin TL'ye yükseltildi

Yarışmaya katılan eserler, karikatüristler ve bağımlılık alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin 500 TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 3 kişiye 7 bin 500 TL'lik başarı ödülü verilirken, bir kişi 3 bin 500 TL'lik Mazhar Osman Özel Ödülü'nün sahibi olacak. Bu yıl ilk kez açılan 16 Yaş Altı Kategorisi 3 kişiye 7 bin 500 TL'lik ödül kazandıracak. Yeşilay, 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda toplam 90 bin TL ödül dağıtacak.

Varol Yaşaroğlu, Türk Lirası, Yeşilay, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye genelinde ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı! Yabancılardan en çok İranlılar aldı 10:13 Türkiye genelinde ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı! Yabancılardan en çok İranlılar aldı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı 10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim 09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı 09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu 08:16 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor 08:08 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı 07:55 Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı

Son Dakika Haberleri
10:13 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı
10:10 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor
10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı
10:04 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!
09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim
09:27 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021
09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var
09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı
08:59 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum
08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı         
10:14
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var         
09:26
Tencere kapaklı saldırı cep telefonu kamerasında Tencere kapaklı saldırı cep telefonu kamerasında         
09:14
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti         
08:16
Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler         
08:01
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti         
23:52
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
21:54
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 10:26:16. #1.12#
SON DAKİKA: 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement