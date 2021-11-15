6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

"Bağımlılıklardan Özgürleşmek" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'yla bağımlılıklara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Jüri üyeleri arasında karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun da bulunduğu yarışmaya katılan eserlerin "Bağımlılıklardan Özgürleşmek" ana teması altında alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlılıklarına odaklanması bekleniyor.

Türkiye ve dünyadan profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları, 31 Ocak 2022'ye kadar cartooncontest.yesilay.org.tr üzerinden yapılabiliyor.

Eserler, karikatüristler ve bağımlılık alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. Yarışmanın birincisine 15 bin lira, ikincisine 12 bin 500 lira, üçüncüsüne 10 bin lira ödül verilecek. Ayrıca 3 kişi 7 bin 500 liralık başarı ödülünün, bir kişi 3 bin 500 liralık Mazhar Osman Özel Ödülü'nün sahibi olacak. Bu yıl ilk kez açılan 16 Yaş Altı Kategorisi de 3 kişiye 7 bin 500 liralık ödül kazandıracak.

6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nda toplam 90 bin lira ödül dağıtılacak.

Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, yarışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de ve dünyada büyük ilgiyle takip edilen ve her yıl katılımcı sayısının yükseldiği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'na geçen yıl 69 ülkeden bin 88 katılımcı, 2 bin 34 eserle başvurdu. Bu yıl katılımı daha da artırmak ve gençlere de ulaşmak için ilk kez yarışmamıza 16 Yaş Altı kategorisini de ekledik. Yeşilay olarak gençlerin bağımlılıklardan uzak durmalarını ve onlarla birlikte yaptığımız çeşitli çalışmalarla bu konuda bilinçlenerek mücadelemize destek olmalarını önemsiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak nesillerin yetişmesine katkı sağlamak önceliğimiz."