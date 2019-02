6. Ümraniye Hamsi ve Kültür Festivali'ne Yoğun İlgi

Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Ümraniye Hamsi ve Kültür Festivali yoğun ilgi gördü.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Ümraniye Hamsi ve Kültür Festivali, eski belediye binası alanında gerçekleştirildi. Festivale Ümraniyeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 6 bin hamsinin dağıtıldığı festivalde vatandaşlar hamsi almak için kuyruğa girdi. Yöresel lezzetlerin de sunulduğu etkinlikte Ümraniyeliler doyasıya eğlendi. Konser de verilen festivale Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve binlerce kişi katıldı.



"Hamsi artık bizim milli yemeğimiz"



Hamsinin sadece Karadeniz'e değil tüm Türkiye'ye ait olduğunu dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Balıktan hoşlanmayan insanlar bile hamsi deyince hamsiyi ayrı bir yere koyar. Hamsi artık bizim milli yemeğimiz. Nasıl ki kuru fasulye, nohut, mercimek, keşkek, mantı bizim milli yemeğimizdir, hamsi de bütün yörelerimizin sevdiği müşterek lezzettir. Dolayısıyla sadece Karadenizliye mahsus değil. Her birimiz öylesine kaynaşmışız ki bu memlekette herkes birbirinden kız almış kız vermiş. Hamdolsun bugün doğusu batısı, kuzeyi güneyi, Lazı Çerkezi, Kürdü Türkü hep birlikte Türkiye olma mücadelesini veriyoruz" dedi.



Konuşmanın ardından Başkan Can ve protokol toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - İSTANBUL

