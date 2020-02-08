6. Üsküdar Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı'nın en çok ve önemli misafirlerinin öğrencilerle gençler olduğunu belirterek, "Bu bizim geleceğe dair heyecanımızı, sevdamızı, sevgimi ve huzurumuzu doğrusu artırıyor." dedi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 6. Üsküdar Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Türkmen, Üsküdar'ın İstanbul'un kadim bir beldesi ve kültür, sanat, tarih adına önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Türkmen, gerek ziyaretçi gerek yayınevlerinin hareketliliği dolayısıyla bugüne kadar yapılan fuarlarda önemli sonuçlar elde ettiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu yıl da 16 Şubat'a kadar sürecek fuarımızda geçtiğimiz yıllardaki Üsküdar rekorunu egale edecek bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre gerek yayınevi gerekse de etkinlik sayımız yaklaşık yüzde 50 oranında artmış durumda. Öyle bir hazırlık yaptık. 150'nin üzerinde yayınevi var. 380'e yakın etkinlik düzenleyeceğiz. 50'nin üzerinde yazarımız okurlarıyla buluşacak. Gerçekten Üsküdar'da 10 gün süre içerisinde yer gök kitap olacak. Öyle bir faaliyet olacağına inancımız tamdır. Büyük bir mutluluk ve huzurla ifade edebilir ki, bizim fuarların en önemli ve çok misafirleri öğrenciler ve gençler. Bu bizim geleceğe dair heyecanımızı, sevdamızı, sevgimi ve huzurumuzu doğrusu artırıyor. Gözümüz arkada kalmayacak sözünün tam manasıyla anlamını bulacağına olan inancımız perçinleşiyor."

"Okuyucularımız kitapların peşinde koşuyor"

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek de gençlerin kitap okumadığına yönelik her zaman serzenişler olduğunu ancak bununla ilgili bandrol aldıkları Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun (YAYFED) verilerine baktıklarında tersi bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Kısakürek, "2019'da 423 milyon 600 bin kitap basılmış. Bu bir önceki yıldan yüzde 3 artmış. 2018'de 420 milyon kitap basmışız ve geçen yıl basılan yeni kitap, yani yeni başlık adedi 65 binin üzerinde. Dolayısıyla eğer bir okuyucusu yoksa bu kitapları niye basıyoruz diye düşünmek lazım. Okuyucularımız sağ olsunlar kitapların peşinde koşuyor. Bazen yeni baskıları yayınevlerini zorlayarak, yeni baskıların çıkması için bizleri teşvik ediyorlar." diye konuştu.

Birçok yayınevinden "Niye bize de yer vermiyorlar?" diye serzenişler aldıklarını aktaran Kısakürek, alanın imkanları dolayısıyla bu kadar olabildiğini belirterek, Anadolu Yakası'nda daha da büyük bir alan olmasını temenni etti.

Kısakürek, 6 yıldır fuar, Anadolu Yakası'nın kitap ihtiyacını karşılayan en önemli fuar özelliğini koruduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından fuarın "Onur Konuğu" Prof. Dr. Sadettin Ökten ile "Onur Yazarı" Teoman Duralı da birer konuşma yaptı.

Açılış programına, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yayınevlerinin temsilcileri, yazarlar ve okuyucular katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılara hediyelerin takdim edildiği tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Fuar, 16 Şubat'a kadar ziyaretçilerine açık olacak

Üsküdar Belediyesi tarafından her sene düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Kitap Fuarı 16 Şubat'ta kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Onur Konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, Onur Yazarı Teoman Duralı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen fuar, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kitapseverleri ağırlayacak.

Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevi ve markasından 250 yazar, fuar kapsamında gerçekleştirilecek söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarıyla buluşacak.