6. videoyu yayınlayan Sedat Peker'den itiraf: Hürriyet gazetesine saldırıyı ben yaptırdım - Son Dakika

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 6. videoyu da yayınladı. 'Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür' başlıklı videoda Peker, kendi hikayesini anlattığını belirterek Amerikalı yazar Michael Rubin'in yazdığı bir yazıya atıfta bulundu.

"MEHMET AĞAR'A BUGÜN DOKUNMAYACAĞIM"

Peker, atıfında "ABD'li stratejist Michael Rubin bir analiz yayınladı. Yayınladığı analizinde, benim devlet içinde çok etkili bir hale geldiğimi ve Tayyip Erdoğan'a asla bir ihanet içinde bulunmayacağımı ama Erdoğan sonrası dönem için benim belirleyeceğim birisini devletin başına getireceğimi ve ülkeyi perde arkasından yöneteceğimi ileri sürdü. Buna inananlar oldu." sözlerine yer verdi.

İlk kırılmanın Michael Rubin'in yazısı nedeniyle yaşadığını iddia eden Peker, Mehmet Ağar'a bugün "dokunmayacağını" söyledi.

"İSMİNİ SÖYLEMEYECEĞİM BİR VEKİL RİCA ETTİ"

Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı kendisinin yaptırdığını itiraf eden Peker, şunları kaydetti:

"Şimdi kendi yaptıklarımı anlatacağım. Delilleriyle anlatacağım. Aydın Doğan dönemindeki Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı ben yaptırttım. İsmini söyleyemeyeceğim bir milletvekili geldi rica etti. Ben gazeteyi bastırttım. Demirören senin oturduğun koltukta benim emeğim var. Bu sefer o yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız. Zaman kazanmak için o yolları yemem ben."

BAKAN SOYLU YİNE HEDEFİNDE

Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bir kez daha hedef aldı ve çarpıcı iddialarda bulundu:

"Süslü Süleyman 613 kişi hakkında dinleme kararı çıkarttı. Bu savaşın 3 ihtimali var; bir ben ölürüm, 2 cezaevine girerim ve üç hayatta kalırım. 5 tane ayrı plan yaptım. Bu 3 ihtimalde de kazanan ben olacağım. Ölürsem kahraman olacağım, cezaevine girersem de kahraman olacağım. Bana Sedat Peker terör örgütü açın ama FETÖ ile olmaz. Buna kimse inanmaz, insanlar 'FETÖ bu adamlar Sedat Peker'e çok zulmetti' der asla kanmazlar. Doğru senin adamın Resul var. Organizeden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. Senin operasyon adamın. Dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu yaptıklarını duyurdular 1,5 sene önce. Peki, nerede bu uyuşturucu, yarım kilo uyuşturucu ile dünyanın en büyük operasyonu mu olur? Nevzat Kaya diye bir adam var, oto galerici.